Israel tiene «trabajo» por delante para ganarse a la juventud occidental, dice Netanyahu

Israel tiene «trabajo» por delante para ganarse a los jóvenes en Occidente, en un momento en que las encuestas muestran un desplome del apoyo, admitió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a un pódcast británico emitido el miércoles.

Las protestas contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza se han vuelto cada vez más comunes en las capitales occidentales y atraen a un gran número de jóvenes.

Una encuesta reciente de Gallup mostró que solo el 6% de las personas entre 18 y 34 años en Estados Unidos tenía una opinión favorable de Netanyahu, y solo el 9% aprobaba la acción militar de Israel en Gaza.

En el pódcast «Triggernometry», se le preguntó a Netanyahu si Israel podría perder el respaldo de los gobiernos occidentales una vez que la generación Z -los nacidos entre 1997 y 2012 aproximadamente- asumiera el poder.

«Si me está diciendo que hay trabajo por hacer con la generación Z y en todo Occidente, sí», respondió.

Sin embargo, Netanyahu afirmó que la oposición a Israel entre los miembros de la generación Z se debe a una «gran campaña, organizada y sistemática, financiada para acabar con los elementos tradicionales de apoyo a Israel».

La guerra fue desencadenada cuando combatientes de Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre y mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos israelíes.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62.122 palestinos, también en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

