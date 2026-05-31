Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica ataques en el sur del Líbano

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Jerusalén/El Cairo, 31 may (EFE).- El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra «infraestructura de Hizbulá» en la ciudad costera libanesa de Tiro y en «más zonas adicionales» del sur del país.

«La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada», recoge el comunicado del Ejército, para justificar la invasión de más territorio.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel lleva a cabo en el país vecino.

«Hemos superado la barrera del miedo», añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de «consolidar y extender» el control israelí «sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá», sin dar detalles de esos sitios.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

«Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos soldados han recapturado Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad en el Líbano», declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Primera Guerra del Líbano de 1982 retransmitida por internet.

Las fuerzas armadas aseguraron este domingo que pretenden, asimismo, tomar el control de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.

Israel estableció a mediados de abril una ‘línea amarilla’ (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta misma divisoria.

En el comunicado, el Ejército reitera que las tropas han cruzado el Litani, sobre el que discurre parte de la línea amarilla, y siendo este río la frontera natural establecida por la ONU para el área desmilitarizada del sur del Líbano.

Aseguró, además, que ha expandido sus operaciones más allá del río y que en estos momentos la operación «se expande hacia áreas adicionales».

El anuncio del Ejército se produce después de un viernes marcado por un aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche.

El Ejército israelí informó también en un breve comunicado de que los ataques contra «infraestructura de Hizbulá» en Tiro y «más zonas adicionales» del sur de El Líbano se producen después de haber ordenado durante esta semana el desplazamiento forzoso de la población de esta urbe, patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con unos 200.000 habitantes.

Desde entonces, Israel ha bombardeado ya el distrito de Tiro, así como otras ciudades como Beirut, la capital, y los distritos de Sidón y Nabatieh, todo ello en medio de un teórico alto el fuego durante el que tanto Israel como el grupo chií Hizbulá siguen protagonizando ataques.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que la ciudad de Deir al Zahrani -en Nabatieh- fue objeto de ataques aéreos israelíes esta madrugada, con varios muertos y heridos, cuyas casas fueron destruidas, sin especificar cifras.

También en este distrito, la agencia indicó que un dron israelí atacó una motocicleta en Al Qusaibah, hiriendo a dos sirios, y bombardeó otras zonas de esta localidad ubicada al norte del río Litani.

El municipio de Al Sharqiya, del mismo distrito, fue atacado por un dron, dañando una ambulancia de la Autoridad Islámica de Salud.

Mientras, en el distrito de Tiro, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo la ciudad de Burj Qalawiya; y otro fue lanzado contra la zona de Abasiya, cerca del Hospital Hiram y a dos kilómetros al noreste del casco histórico y del puerto de Tiro, que destruyó un edificio cerca del hospital y dañó otros en la zona.

Un dron israelí también atacó a varios trabajadores que recolectaban sandías en un campo a las afueras de la ciudad de Burj al Shamali, sin causar víctimas, después de que el Centro de Defensa Civil Libanés en Tiro recibiera una llamada israelí exigiendo su evacuación de inmediato.

Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra con Irán.

El número de soldados israelíes muertos en el Líbano o la frontera por la operación en ese país asciende a 25. Este domingo, Israel confirmó la muerte del último de ellos por el ataque de un dron de Hizbulá en el sur libanés, al que identificó como Michael Tyukin, de 21 años. EFE

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