Israel transmitió a EEUU sus «preocupaciones» sobre el plan para Gaza

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Israel transmitió sus preocupaciones a Estados Unidos sobre un plan para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que Hamás afirmara haber aceptado desarmarse, informó este lunes la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

«Israel ha transmitido sus observaciones y preocupaciones sobre el marco propuesto a nuestros homólogos estadounidenses. La versión que se ha hecho pública no refleja las posiciones de Israel», declaró Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro, en una respuesta a la AFP.

Spielman afirmó que los servicios de inteligencia israelíes habían determinado que Hamás se había rearmado y había reclutado a nuevas personas desde el alto al fuego anunciado por Trump en octubre de 2025.

Este acuerdo de tregua tuvo como consecuencia una disminución de la intensidad de los combates y de los bombardeos, pero Israel los continuó, afirmando que apuntaba contra combatientes o sus infraestructuras, algo que fuentes sobre el terreno han cuestionado de forma reiterada.

El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino.

Trump calificó este avance de «hito importante» en los esfuerzos para poner fin a la devastadora guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, y afirmó a periodistas que Israel estaba «muy satisfecho» con esta evolución.

Pero el portavoz de Netanyahu afirmó que las acciones de Hamás demostraban que se preparaba para «nuevas masacres del tipo del 7 de octubre», subrayando que el plan publicado por el «Consejo de Paz» de Trump preveía que Gaza se convirtiera en «una zona desmilitarizada, desradicalizada, libre de terrorismo y que no representara ninguna amenaza para sus vecinos».

«Esta visión entra en contradicción directa con la realidad actual y con las intenciones declaradas de Hamás. El primer paso indispensable hacia cualquier acuerdo duradero es la desmilitarización real, verificable e irreversible de Hamás», declaró.

«Cualquier medida que no conduzca a una desmilitarización completa dejaría a Hamás en condiciones de amenazar de nuevo a Israel».

Una fuente política israelí había señalado antes que Israel, que sigue controlando la mayor parte de la Franja de Gaza, no retiraría sus fuerzas en el marco del plan sin haber verificado el desarme del movimiento islamista palestino.

Israel prosiguió sus bombardeos después del anuncio de Hamás; los equipos de rescate y el Ministerio de Sanidad en Gaza informaron el domingo de al menos 13 muertos en ataques israelíes.

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