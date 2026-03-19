Israel traslada condolencias a Tailandia tras muerte de su ciudadano por misil iraní

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Tel Aviv, 19 mar (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, trasladó este jueves al embajador de Tailandia, Boonyarit Vichienpuntu, en una llamada telefónica sus condolencias tras el fallecimiento de un ciudadano tailandés, de 30 años, identificado como Walin Chayut la pasada noche durante una de las oleadas de misiles iraníes.

Herzog, según recoge un comunicado, expresó «su profundo pesar por la pérdida» y pidió al embajador tailandés que extendiera sus condolencias a la familia del fallecido «y a todo el pueblo tailandés en estos difíciles momentos».

«El presidente Herzog también recalcó el compromiso de Israel con la seguridad de todos los trabajadores extranjeros residentes en el país», añade la nota.

El trabajador tailandés falleció esta madrugada tras sufrir heridas graves por la metralla a causa del impacto de una aparente bomba de racimo en la localidad de Adanim, en el centro de Israel, informó el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA).

Más de la mitad de los misiles que ha lanzado Irán contra Israel desde el inicio de la guerra son bombas de racimo, un tipo de proyectil que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.

En total, quince personas han muerto en suelo israelí por ataques iraníes en los 20 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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