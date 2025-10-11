Israel traslada presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Israel inició el traslado de presos palestinos a dos cárceles para intercambiarlos por los rehenes retenidos por el movimiento islamista Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, confirmó este sábado el servicio penitenciario israelí.

Los 250 prisioneros serían transferidos a la prisión de Ofer, en Cisjordania ocupada, y a Ketziot, en el desierto de Negev, en el sur de Israel cerca de la frontera con Egipto, explicó el organismo en un comunicado.

Permanecerán en estas cárceles hasta que los dirigentes israelíes den la orden de continuar con el operativo para «permitir el regreso de los rehenes a Israel».

Miles de empleados, incluidos funcionarios carcelarios, «trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del gobierno: ‘El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes'», afirmó el servicio penitenciario.

Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 prisioneros palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

Otros 1.700 palestinos, detenidos por el ejército israelí durante operaciones militares en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, también serán liberados como parte del acuerdo de alto el fuego.

