The Swiss voice in the world since 1935

Israel urge a médicos, personal de hospitales y ONG abandonar la ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 21 ago (EFE).- El Ejército israelí dijo este jueves que ha comenzado a realizar llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias en la norteña ciudad de Gaza para que se desplacen hacia el sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.

«Me pongo en contacto con usted en relación con la posibilidad de que el Ejército (israelí) entre en la ciudad de Gaza. Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja», han dicho los militares en estas llamadas que comenzaron el martes, según un comunicado castrense.

«Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte», se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.

EFE no ha conseguido testimonios de médicos desde Gaza que hayan confirmado haber recibido estas llamadas.

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe -donde se refugiaban alrededor de un millón de personas-, en lo que la ONU ya describe como una «una ofensiva a gran escala» contra la ciudad.

Israel bombardea cada hora, aseguraron este jueves a EFE algunos residentes. Desde octubre de 2023, cerca de 62.200 gazatíes han sido asesinados, según datos de Sanidad, entre ellos unos 18.000 niños.

El pasado viernes 8, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente esta urbe, y con ella, la totalidad del territorio palestino. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó en un comunicado a acortar los preparativos y comenzar la operación cuanto antes.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. EFE

pms/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR