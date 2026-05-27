Israel urge a toda la población del sur del Líbano a desplazarse al norte de río Zahrani

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Jerusalén, 27 may (EFE).- El Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur del Líbano, donde antes de la guerra había unas 800.000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó todo el área como una «zona de combate».

«Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI no tienen intención de dañar a la población civil», detalla en X el portavoz militar israelí en árabe. EFE

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