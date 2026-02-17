Israel veta temporalmente entrada a imán de mezquita Al Aqsa antes del inicio de Ramadán

3 minutos

Jerusalén, 17 feb (EFE).- Las autoridades israelíes detuvieron y prohibieron al imán de la mezquita de Al Aqsa, Muhammad Ali Abbasi, acceder al recinto durante, al menos, una semana cuando restan apenas dos días para el inicio del Ramadán, informó la Gobernación de Jerusalén -dependiente de la Autoridad Nacional Palestina- en las últimas horas.

«De momento, el veto es de una semana pero probablemente Israel lo prolongue. Ayer también detuvieron a otro imán y a él le impusieron una prohibición de entrada a Al Aqsa de seis meses. En un primer momento, los detuvieron. No nos han dado ninguna razón para sus arrestos», dijo a EFE una fuente que trabaja en la propia mezquita de Al Aqsa este martes.

El veto de entrada contra el imán Muhammad Ali Abbasi se enmarca en un contexto, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en el que Israel ha intensificado sus presiones sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén este, restringiendo la entrada a un gran número de fieles a la Explanada de las Mezquitas y permitiendo incursiones de colonos judíos al complejo.

La Explanada de las Mezquitas, a la que los judíos se refieren como Monte del Templo, es el tercer lugar más sagrado del islam y el primero del judaísmo, y es foco frecuente de tensiones entre las autoridades, la población palestina y los colonos, especialmente durante el mes de Ramadán.

El Ramadán, el mes más sagrado del calendario islámico, comenzará esta semana; probablemente la noche del miércoles 18 de febrero, con la primera jornada de ayuno el jueves. La fecha exacta depende del avistamiento del creciente lunar (conocido como «hilal») en distintas regiones islámicas.

Durante el Ramadán de 2025, Israel ya impidió a palestinos de Cisjordania de entre 12 y 55 años (50 en el caso de las mujeres) acceder a la Explanada de las Mezquitas durante los viernes de rezo. Este año centenares de jerusalemitas han recibido esta misma notificación.

Israel siempre ha justificado estas restricciones asegurando que durante el Ramadán hay más intentos por «parte de terroristas para incitar al desorden o cometer cualquier tipo de violencia».

De hecho, la Policía del Distrito de Jerusalén anunció ayer que Israel desplegará miles de agentes de la policía del Distrito de Jerusalén, de la Policía Fronteriza y unidades de refuerzo adicionales en «lugares clave, con especial atención a la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, así como las rutas utilizadas por los fieles».

Israel se hizo con el control de Cisjordania y de Jerusalén Este, donde se ubica la Explanada, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene una ocupación militar de este territorio palestino. EFE

gac/rml