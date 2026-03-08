Israel vincula a la Fuerza Quds iraní a cinco muertos en el ataque al hotel en Beirut

Jerusalén, 8 mar (EFE).- El Ejército de Israel identificó como cinco miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní a los muertos en el ataque lanzado durante la noche del sábado al domingo contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut.

«Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut», señala un comunicado castrense este domingo.

Israel identificó entre los muertos a tres comandantes de la Fuerza Quds: Majid Hassini, responsable de la transferencia de fondos a fuerzas aliadas de Irán en el Líbano; Ali Reza Bi Azar, a la cabeza de la rama de inteligencia del Cuerpo Libanés de Quds; y Ahmad Rasouli, oficial de inteligencia del Cuerpo Palestino de Quds.

Junto a ellos murieron Hossein Ahmadlou, al que atribuyen recabar información sobre Israel «con objetivos terroristas» y Abu Mohammad Ali, representante del grupo chií libanés Hizbulá en el Cuerpo Palestino de Quds.

«Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil», asevera el Ejército de Israel.

El impacto inicial, ocurrido esta madrugada se produjo contra una habitación del Hotel Ramada en el barrio de Raouche.

«Os digo que no hay lugar seguro para el eje del mal iraní en ningún lugar de Oriente Medio: ni en Beirut ni en ningún otro lugar», dijo este domingo al respecto el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

Este es el primer ataque dentro de los límites administrativos de la capital desde que el pasado lunes Israel lanzara una intensa campaña de bombardeos, que sí habían afectado ya a los suburbios meridionales de la ciudad, atacados asiduamente y sobre los que pesa una orden de evacuación masiva.

Las fuerzas armadas de Israel mataron el martes al comandante para el Líbano de la Fuerza Quds, Daoud Ali Zadeh, en un bombardeo en Teherán.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre del Estado hebreo y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país.EFE

