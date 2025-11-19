Israel viola 393 veces el alto el fuego y mata a 279 gazatíes, según el Gobierno de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 19 nov (EFE).- Israel ha violado 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre, y ha matado a 279 gazatíes y herido a más de 652, además de detener «arbitrariamente» a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas, según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza.

Las «continuas» violaciones del alto el fuego perpetradas por Israel han provocado la muerte de 279 civiles palestinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, denuncia la oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, en un comunicado en el que también hace una petición al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El Ejecutivo gazatí pide al presidente estadounidense, y al resto de actores que median en el conflicto iniciado tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, así como a las partes garantes del acuerdo de alto el fuego y al Consejo de Seguridad de la ONU que adopten medidas «serias y efectivas» para detener los ataques de Israel.

También exhorta a todas esas partes a «frenar la ocupación» y obligar a Israel a cumplir «estrictamente» los términos del acuerdo del armisticio y el protocolo humanitario para, así, garantizar la protección de la población civil.

Múltiples formas de ataque

El Gobierno gazatí, asimismo, detalla que, entre este martes y el pasado 10 de octubre, los ataques de la «ocupación israelí» han adoptado «múltiples formas», incluyendo 113 casos de fuego directo contra civiles, casas, barrios residenciales y tiendas de campañas de personas desplazadas.

Israel también ha entrado 17 veces con vehículos a zonas residenciales y agrícolas que se encuentran en la parte palestina de la conocida como ‘línea amarilla’; ha perpetrado 174 ataques aéreos, terrestres y de artillería, y ha demolido 85 viviendas e instalaciones civiles.

Todo ello supone una «grave» violación de los Convenios de Ginebra puesto que «constituye un crimen sistemático» orientado a «expandir la destrucción» y castigar «colectivamente» a la población gazatí, añadió el Ejecutivo del enclave palestino.

Y condenó «enérgicamente» este comportamiento «peligroso» y «agresivo» por parte de Israel.

«La continua perpetración de estas graves violaciones por parte de la ocupación (Israel) amenaza las perspectivas de estabilidad y reafirma ante el mundo que solo una presión internacional sostenida puede obligar a la ocupación a respetar el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional», concluye el comunicado del Gobierno controlado por el grupo islamista Hamás. EFE

jer-pcc/gac/cg