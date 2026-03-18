Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos durante la noche

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Redacción Internacional, 18 feb (EFE).- El Ejército de Israel volvió a anunciar ataques contra el Líbano en la madrugada de este miércoles, mientras el país contabiliza al menos 19 víctimas mortales por sus bombardeos a lo largo de la noche del jueves.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar objetivos terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano», comunicó el Ejército en su canal de Telegram.

Este anuncio llega después de que las FDI ordenaran la evacuación de civiles en la región de Tiro, en el sur del país. Horas después, también pidieron la evacuación del barrio de Bashoura en Beirut, la capital.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó la muerte, citando el Ministerio de Salud, de al menos 19 personas en la última hora.

Ocho personas fallecieron en un ataque contra la localidad de Haboush, mientras que otras cuatro, todas de nacionalidad siria, murieron en un bombardeo en Jebchit, ambos puntos en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano.

Además, un bombardeo contra Baalbek, al noreste de Beirut, mató a cuatro personas más.

El último reporte en la ANN también contabiliza tres víctimas mortales en Qanarit, en el distrito de Sidón, en la costa del país.

Hizbulá, el grupo chií libanés contra quien Israel dice lanzar sus bombardeos, también anunció varios ataques contra el norte del Estado israelí.

Tanto los ataques de Hizbulá como los de Israel se suceden prácticamente sin interrupción desde el pasado 2 de marzo, cuando el grupo chií lanzó bombardeos contra el país vecino en represalia por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Los bombardeos de Israel contra el Líbano han provocado la muerte de 912 personas y han herido a 2.221, mientras que los taques de Hizbulá por ahora no han dejado ninguna víctima mortal y han tenido un alcance limitado. EFE

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