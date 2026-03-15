Israel vuelve a bombardear el Líbano, que cuenta al menos 10 muertos en las últimas horas

2 minutos

Redacción Internacional, 16 mar (EFE).- El Ejército de Israel volvió a anunciar bombardeos contra el Líbano entre la noche del domingo y el lunes, en los que al menos 10 personas han perdido la vida según el Ministerio de Salud libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en un breve mensaje en su cuenta de Telegram estar «atacando infraestructura terrorista de Hizbulá en Beirut», la capital libanesa.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano reportó bombardeos en las afueras del sur de Beirut, una de las zonas golpeadas con más constancia desde el inicio del conflicto.

Horas antes también informaron de ataques en varias localidades del sur del país, también un objetivo repetido de las FDI, que provocaron la muerte de al menos 10 personas.

Según la información del Ministerio de Salud libanés, recogida por la ANN, dos personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Majdal Selm y tres perdieron la vida en la localidad de Aytit.

Además, otro bombardeo mató a cinco personas en el distrito de Jezzine.

Los bombardeos de Israel contra el Líbano no cesan desde el pasado 2 de marzo, cuando se abrió este nuevo escenario del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y se han cobrado la vida de más de 800 personas hasta el momento.

Los ataques de las FDI empezaron después de que el grupo chií Hizbulá, respaldado por Irán, atacara el norte de Israel como represalia a su ofensiva contra Teherán.

Los bombardeos de Hizbulá contra el Estado israelí han tenido, hasta ahora, un alcance limitado. EFE

int-mrs/gad