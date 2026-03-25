Israel vuelve a bombardear gasolineras en el Líbano

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Jerusalén, 25 mar (EFE).- El Ejército israelí confirmó este miércoles haber bombardeado en el Líbano durante esta madrugada gasolineras de la empresa Amana, muchas ubicadas en puntos del país con presencia de Hizbulá.

Además, según el comunicado castrense, los cazas israelíes también atacaron un «centro de mando» de la milicia chií en el Dahiye, los barrios al sur de Beirut, junto a otros infraestructuras en el sur del Líbano.

Israel alega que esta red de gasolineras genera millones de dólares en ingresos a Hizbulá, y que también son usadas para sus propios vehículos y actividades.

Amana figura entre las 15 empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2020 por sus presuntos vínculos con la Fundación Mártires, con sede en el Líbano y designada como entidad que apoya el terrorismo en julio de 2007, según datos del Departamento del Tesoro.

Justo hace una semana, el Ejército israelí ya bombardeó gasolineras de Amana en el Líbano, usando el mismo pretexto.

El martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que Israel planea «controlar» la extensión de tierra entre la línea azul (frontera acordada) y el río Litani. Esto equivale a un 8 % del territorio libanés, y voces críticas temen que se traduzca en una ocupación a largo plazo.

En el Líbano esta ofensiva israelí ha causado ya más de 1.000 muertos y un millón de personas forzosamente desplazadas. EFE

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