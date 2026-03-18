Israel vuelve a exigir el desplazamiento forzoso de los residentes del sur de Líbano

2 minutos

Jerusalén, 18 mar (EFE).- El Ejército de Israel volvió a exigir este miércoles el desplazamiento forzoso de los residentes que quedan en el sur del Líbano, donde hace unos días sus tropas empezaron una nueva invasión terrestre, y les pidió que se trasladen al norte del río Zahrani.

«Las actividades terroristas de Hizbulá obligan al Ejército de Israel a actuar con contundencia en esa zona, y no tienen intención de hacerles daño», escribió en su cuenta de X, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee.

«Los ataques aéreos continúan, ya que las FDI operan con gran fuerza en la zona. Por lo tanto, por su seguridad, les instamos nuevamente a evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse sin demora al norte del río Zahrani», agregó el Ejército en su comunicado.

El Zahrani se encuentra en torno unos 15 kilómetros más al norte que el río Litani, hasta donde se extendía hasta ahora la orden de desplazamiento.

Después de días de refuerzo de las tropas israelíes en el norte y de incursiones en el sur del Líbano en el plano militar, y de que, en el político, diferentes miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu alertaran de que Israel se ocuparía de Hizbulá, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano.

Indicó que tanto él como Netanyahu ordenaron al Ejército destruir la infraestructura de Hizbulá en las aldeas fronterizas libanesas para evitar que el grupo vuelva a operar desde esas zonas.

De hecho, durante esta pasada noche la milicia Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, lanzó decenas de cohetes contra el norte de Israel. Los equipos de rescate acudieron a 34 puntos afectados por estos ataques del grupo libanés. EFE

ngg/llb