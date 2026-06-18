Israel vulnera el acuerdo entre EE.UU. e Irán con un ataque mortal en el Líbano

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Beirut, 18 jun (EFE).- Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas por Estados Unidos e Irán y que tras su rúbrica establece el fin «inmediato y permanente» de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, al atacar un vehículo en el sur del país y matar a una persona, según fuentes oficiales.

«Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun», informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa horas después de la firma del memorando y de entrar en vigor el acuerdo.

El medio oficial libanés, que no identificó a las víctimas, como es habitual, dijo también en otra escueta nota que otras dos personas resultaron heridas esta mañana tras el lanzamiento de una bomba por parte de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Yahoun, un municipio cerca de Bint Jbeil, en la provincia meridional de Nabatieh.

Estos ataques se producen después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento.

Trump rubricó el documento desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Catar, establece el fin «inmediato y permanente» de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las nuevas víctimas en el Líbano elevan el último balance emitido el jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que anunció en un comunicado que el balance total acumulado de «la agresión» desde el 2 de marzo hasta el 17 de junio es de 3.884 mártires y 11.856 heridos. EFE

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