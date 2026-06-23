Israel vulnera el alto el fuego y mata a una persona y hiere a dos en el sur del Líbano

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Beirut, 23 jun (EFE).- Israel vulneró este martes el alto el fuego acordado el pasado fin de semana con el grupo chií libanés Hizbulá con un ataque que dejó al menos un muerto y dos heridos en una carretera de la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.

«Un mártir y dos heridos por fuego del ejército enemigo (israelí) durante trabajos de apertura de carreteras en Nabatieh al Fawqa», informó este martes la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa en un escueto comunicado tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que se prevé el inicio de una quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington. EFE

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