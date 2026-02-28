Israel y EE.UU. lanzan ofensiva contra «decenas de objetivos militares» en Irán

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército israelí informó este sábado de que su campaña militar ‘Rugido de León’ tiene como objetivo «decenas de objetivos militares» en Irán para eliminar lo que Israel considera «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

«El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen», afirma en un comunicado. EFE

ybp/mt/jgb