Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

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Washington, 3 jun (EFE).- Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear «zonas piloto» en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en una declaración conjunta.

Ambas partes se emplazaron además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio. EFE

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