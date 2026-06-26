Israel y el Líbano alcanzan un acuerdo marco de paz mediado por Estados Unidos

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Washington, 26 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para establecer «una paz y seguridad duraderas» tras negaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Washington.

«Nos complace anunciar el acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con el apoyo en la mediación de los Estados Unidos, el cual comienza a establecer las bases para una paz y seguridad duraderas. Eso es lo que estas dos naciones merecen», declaró Rubio acompañado del embajador israelí, Yechiel Leite y la libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

Rubio, recién llegado de una vista a Oriente Medio, definió este día como «el primer paso» que, aunque sea «difícil, es importante» porque es el que están «dando juntos».

Poco después del anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

Washington acogía desde el martes la quinta ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano, en las que no interviene la milicia chií Hizbolá, y en las que media Estado Unidos.

La embajadora libanesa agradeció a EE.UU. acoger «las históricas negociaciones» hacia «la restauración de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y el logro de un cese permanente y definitivo de las hostilidades».

Hamadeh Moawad calificó de «hito el acuerdo» encaminado a poner fin a las hostilidades y permitir el «retorno» de los libaneses a sus tierras.

«Hemos vuelto a encarrilar el tren y avanza en la dirección correcta. El destino final es la paz entre nuestros dos países, una paz auténtica, en la que ambos vivan con seguridad y se respete, honre y proteja la soberanía tanto de Israel como del Líbano», dijo Leite al presentar el acuerdo.

El embajador israelí indicó que «este acuerdo marco es trilateral» y que tanto Irán como el grupo chií libanés Hizbolá «quedan fuera».

Las constantes hostilidades en el sur del Líbano han hecho peligrar el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero al atacar Irán.

El memorando de entendimiento incluyó en su primer punto el fin de las hostilidades en el Líbano, aunque ni Israel ni Hizbulá son firmantes de dicho acuerdo.

El grupo libanés ha reiterado su rechazo a estas conversaciones directas y había asegurado anteriormente que «nada ocurrirá en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento» con ellos. EFE

lfp/mra