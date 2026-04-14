Israel y el Líbano inician en Washington negociaciones directas para resolver el conflicto

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Washington, 14 abr (EFE).- Representantes de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en el país árabe, que comenzaron tras la guerra con Irán.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán. EFE

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