Israel y el Líbano inician este jueves la tercera ronda de conversaciones de paz

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Washington, 13 may (EFE).- Representantes de Israel y del Líbano iniciarán este jueves en Washington la tercera ronda de negociaciones de paz, mientras el Ejército israelí sigue bombardeando el territorio libanés a pesar de la entrada en vigor en abril de una tregua.

La delegación libanesa estará conformada por la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam; mientras que del lado israelí estarán el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin, informó este martes el Departamento de Estado.

Estados Unidos, que ejerce de mediador, estará representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee; y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y El Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en la ofensiva israelí en territorio libanés que comenzó con el inicio de la guerra de Irán.

Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras que el grupo chií Hizbulá, que no participa en las negociaciones, comenzó a atacar principalmente a las fuerzas presentes en el Líbano.

Ambos han ido intensificando sus acciones con el paso de las semanas, haciendo temer por el futuro de las conversaciones.

Entre el pasado viernes y este lunes, la misión detectó 1.296 proyectiles atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y 64 trayectorias de proyectiles atribuidas a Hizbulá, según datos de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL).

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió este miércoles a que se respete el alto el fuego en el Líbano después de que se registraran varios ataques israelís contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut. EFE

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