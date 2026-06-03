Israel y el Líbano mantienen una segunda jornada de negociaciones en Washington

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Washington, 3 jun (EFE).- Delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este miércoles una segunda jornada consecutiva de negociaciones de paz en Washington para intentar salvar el alto el fuego, a pesar de que el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá mantienen sus ataques.

La reunión del martes en el Departamento de Estado, en la que participaron los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, se alargó durante unas siete horas y se espera que la de este miércoles también dure gran parte del día.

«Mientras hablo con ustedes ahora, por segundo día consecutivo, y por primera vez en muchos, muchos años, los líderes del gobierno legítimo del Líbano y representantes del Gobierno de Israel están sentados en el Departamento de Estado y esperamos que hoy produzca una declaración conjunta y un plan de acción en la vía hacia la seguridad en ese país», declaró el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Congreso.

La nueva ronda de negociaciones, la cuarta que mantienen Israel y el Líbano en Washington, se produce mientras siguen los intercambios de ataques entre el Ejército israelí y Hizbulá, a pesar del alto el fuego vigente desde abril y que ponen en peligro las conversaciones de paz.

La primera reunión en la capital estadounidense entre los gobiernos de Israel y del Líbano, que carecen de relaciones diplomáticas, se produjo el pasado 14 de abril y se convirtió en el contacto de mayor alto nivel entre ambos países desde 1993.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones. EFE

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