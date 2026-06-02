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Israel y el Líbano reanudan en Washington su diálogo de paz tras los nuevos ataques

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Washington, 2 jun (EFE).- Representantes de Israel y del Líbano reanudaron este martes en Washington sus negociaciones de paz, tras los ataques registrados en las últimas horas entre el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá que tuvieron lugar pese a los intentos de Donald Trump de lograr una desescalada.

Delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, fueron recibidas por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el jefe de gabinete, Dan Holler, para dos días de conversaciones. EFE

er/lss

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