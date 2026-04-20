Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington

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Washington, 20 abr (EFE).- Representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de Hizbulá, confirmó este lunes Estados Unidos, que actúa como mediador.

Ambas delegaciones se verán en la capital estadounidense después de que el pasado 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de diez días en la ofensiva militar israelí en el sur del Líbano. EFE

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