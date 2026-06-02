Israel y Hezbolá continúan atacándose mientras diplomáticos se reúnen en Washington

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Israel y Hezbolá intercambiaron fuego el martes mientras delegados libaneses e israelíes se reunían en Washington para conversaciones para poner fin al conflicto, en medio de acusaciones de Estados Unidos de que el grupo proiraní impide un acuerdo de paz.

Hezbolá es el «único obstáculo» para la paz entre Israel y Líbano, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al iniciarse la cuarta sesión de negociaciones entre ambos países desde el comienzo de la guerra hace tres meses.

Representantes de Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, fueron recibidos el martes en el Departamento de Estado. Rubio no asistió, y ninguno de los participantes hizo declaraciones.

La víspera, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se había comprometido a no enviar tropas a Beirut y que Hezbolá iba a «cesar totalmente el fuego».

Pero luego Netanyahu volvió a afirmar que Israel «golpeará objetivos terroristas en Beirut» si Hezbolá proseguía sus ataques. El martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, volvió a la carga al afirmar que Estados Unidos había «validado» ese principio.

El Ejército israelí atacó durante la jornada una veintena de localidades, mientras Hezbolá reivindicó varios ataques contra los militares israelíes que ocupan una parte del sur.

Netanyahu declaró también que su ejército «continuaría operando como estaba previsto en el sur de Líbano», donde avanza como nunca en casi 30 años, y señaló que pretende «aplastar» allí a Hezbolá para proteger el norte de su país de sus ataques.

«Sin Irán, no existiría Hezbolá», remarcó Rubio en una audiencia en el Senado estadounidense, y también subrayó que Estados Unidos, que desempeña el papel de mediador, insiste en separar las negociaciones israelo-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.

– «Sin interrupción» –

Las conversaciones con la república islámica para poner fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por bombardeos estadounidense-israelíes sobre Irán, continúan «sin interrupción», afirmó por su parte Trump, pese a informes de que Teherán había suspendido el diálogo debido a la ofensiva israelí en Líbano.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional el 2 de marzo, cuando atacó a Israel en apoyo de Irán. Desde entonces, la intensa campaña de bombardeos israelíes ha dejado 3.468 muertos, según el ministerio libanés de Salud.

Al menos 26 soldados israelíes y un contratista civil han muerto en el mismo período.

Netanyahu amenazó el lunes con bombardear el suburbio sur de Beirut al señalar «violaciones repetidas» de Hezbolá del alto el fuego que teóricamente rige desde el 17 de abril.

El martes, en este bastión de Hezbolá en la capital libanesa muchas tiendas permanecieron cerradas y un dron sobrevolaba la zona a baja altura, constató un periodista de la AFP.

En la milenaria ciudad de Tiro, el hospital Jabal Amel volvió a funcionar, al día siguiente de un bombardeo israelí que hirió a 39 miembros del personal. Allí, mientras empleados retiraban fragmentos de vidrio y escombros, el doctor Nasser Masri llevaba en brazos a un bebé que acaba de nacer, «un mensaje de vida y esperanza».

Cerca de Sidón, más al norte, los socorristas retiraron de entre los escombros de una casa alcanzada el lunes por la noche los cuerpos de seis miembros de una familia, entre ellos dos niños y una mujer.

– «La opción menos costosa» –

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, insistió en que las negociaciones con Israel seguían siendo «la opción menos costosa para Líbano».

Según un comunicado de la embajada libanesa en Washington, el acuerdo implica, en primer lugar, poner fin a los ataques israelíes contra Beirut y, posteriormente, a los ataques de Hezbolá contra territorio israelí.

«Si se logra un acuerdo de alto el fuego general», el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, que desempeña un papel de intermediario entre Hezbolá y Estados Unidos, garantizará su respeto por parte del movimiento proiraní, declaró su asesor a la AFP.

Hezbolá no aceptará un «alto el fuego parcial» con Israel, afirmó por su parte uno de los altos responsables del grupo a la AFP.

«El enemigo sionista debe saber que cualquier agresión contra los suburbios [de Beirut] podría provocar una respuesta más profunda y más contundente», apuntó.

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