Israel y Hizbulá acuerdan un alto fuego desde esta tarde, según medios israelíes

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Jerusalén, 19 jun (EFE).- Israel y la milicia chií Hizbulá acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a «un alto funcionario israelí».

Dicha fuente expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: «Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel», detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

No obstante, sobre el terreno, a las 17:10 hora local, la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit. EFE

gac/lss