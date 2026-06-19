Israel y Hizbulá acuerdan un alto fuego desde esta tarde, según medios israelíes

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Jerusalén, 19 jun (EFE).- Israel y la milicia chií Hizbulá acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a «un alto funcionario israelí» y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales.

La fuente israelí expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: «Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel», detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

No obstante, sobre el terreno, a las 17:10 hora local, la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.

Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su «misión» en Líbano «hasta que se les ordene lo contrario».

«Cualquier asunto relacionado con acuerdos es competencia del gobierno. Mientras no recibamos órdenes diferentes, actuaremos de acuerdo con las del jefe del Estado Mayor del Ejército», expresó Defrin, quien también sostuvo durante su intervención que tienen «plena libertad operativa para eliminar amenazas en cualquier zona» de Líbano

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado esta mañana que Israel permanecerá en «la «zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte».

También durante la mañana de este viernes, las FDI informaron que habían atacado a Hizbulá en el sur libanés y en el valle de la Bekaa (este del país) provocando al menos 47 muertos en total, decenas de heridos y carreteras colapsadas con familias huyendo de los bombardeos.

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz EE.UU-Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Washington.

Estados Unidos e Irán pospusieron a última hora la reunión prevista en Ginebra hoy con los mediadores en las negociaciones -Catar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento, el cual firmaron digitalmente ayer, y comenzar así a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Representantes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés, y responsabilizaron a EE.UU. por no controlar al Estado hebreo.

Esta decisión de Irán fue comunicada a Estados Unidos, desde donde cada vez transmiten mayores discrepancias con Israel.

La última demostración pública de estas divisiones llegó ayer por parte del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, quien aseveró entonces que Israel tiene que «respetar» el proceso de paz iniciado con Irán. EFE

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