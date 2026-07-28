Israel y Líbano celebrarán en Roma nueva ronda de conversaciones para implementar acuerdo

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Washington, 27 jul (EFE).- Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio y desarrollar los mecanismos previstos para consolidar la retirada israelí, el despliegue del Ejército libanés y la estabilidad en la frontera entre ambos países.

«Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada», señaló el Departamento de Estado.

De acuerdo con la misma fuente, conversaciones técnicas en Roma buscarán perfeccionar el modelo de las zonas piloto para extenderlo de manera gradual, en un contexto marcado por las tensiones regionales y los esfuerzos para consolidar la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano.

El departamento agregó que estas zonas representan una oportunidad para restaurar la autoridad del Estado libanés mediante el desarme verificable de organizaciones terroristas y generar confianza para avanzar hacia nuevas fases del proceso.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que el llamado «Marco Trilateral» entre Estados Unidos, Israel y Líbano es la vía para alcanzar una paz duradera, y asegura que su implementación beneficia a ambas partes.

El anuncio de la nueva ronda de negociación en Roma se produce después de la visita a Washington del presidente libanés, Joseph Aoun, quien durante su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca reclamó una retirada completa de las tropas israelíes de los territorios libaneses.

Aoun afirmó que ese repliegue era un paso «esencial» para consolidar la estabilidad, permitir que el Estado libanés recupere plenamente su soberanía y avanzar en la aplicación del marco tripartito firmado el pasado 26 de junio en la capital estadounidense.

Desde entonces, Israel y Líbano han avanzado en la puesta en marcha de las llamadas «zonas piloto» en el sur libanés, un mecanismo destinado a facilitar la retirada israelí y el despliegue del Ejército libanés en esas áreas.

Las conversaciones técnicas, con mediación de Washington, continuaron en Roma y buscan ampliar este proceso, resolver asuntos pendientes de la frontera y sentar las bases de un acuerdo de seguridad más amplio, aunque la milicia chií Hizbulá ha rechazado el acuerdo y no participa en las negociaciones. EFE

dte/seo