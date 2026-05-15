Israel y Líbano inician la segunda jornada de negociaciones para salvar el alto el fuego

2 minutos

Washington, 15 may (EFE).- Representantes de Israel y del Líbano iniciaron este viernes una segunda jornada de negociaciones de paz en un intento por salvar el alto el fuego acordado en abril, que no se ha respetado ante la continuidad de los ataques israelíes en territorio libanés.

Un alto cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos, país anfitrión de las conversaciones, confirmó a EFE que la reunión está en marcha.

Esta nueva ronda sigue a la celebrada el jueves, cuando las delegaciones estuvieron reunidas durante ocho horas en la sede del Departamento de Estado, en unos contactos que los mediadores estadounidenses calificaron de «positivos y productivos».

La delegación israelí está formada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin; mientras que del lado libanés participan la embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam.

Estados Unidos está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y el Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense dos rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar un alto el fuego en los ataques israelíes en territorio libanés que comenzaron con el inicio de la guerra de Irán.

Pero Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras el grupo chií Hizbulá, que no participa en las negociaciones, ha atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano y ha lanzado proyectiles a territorio israelí.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió el martes, en vísperas de la nueva ronda de negociaciones, de que los ataques israelíes «erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades». EFE

er/lss