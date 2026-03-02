Israel ya ha movilizado cerca de 100.000 reservistas en guerra contra Irán

Jerusalén, 2 mar (EFE).- El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

«Como dije, hemos movilizado a cerca de 100.000 reservistas, estamos bien preparados para la defensa. Y quiero dirigirme a los residentes del norte. Estamos con ustedes y haremos todo lo posible para protegerlos», dijo este domingo en una videoconferencia con medios el portavoz castrense en hebreo, Effie Defrin.

Además, añadió que todos estos soldados están integrados en «decenas de batallones y brigadas» preparadas tanto en defensa como en ataque, con especial énfasis en la frontera norte con el Líbano.

Esta madrugada, el grupo chií libanés Hizbulá atacó por primera vez, desde el inicio el sábado de la guerra contra Irán (con despliegue de EE.UU.), el norte de Israel, lo que provocó una oleada letal de bombardeos israelíes contra Beirut y el sur del país.

«Todas las opciones están sobre la mesa. Estamos recibiendo evaluaciones de la situación», dijo Defrin sobre la evolución de este nuevo frente en una guerra de carácter regional. EFE

