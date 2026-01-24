Italia, Dinamarca y Alemania recuerdan a Trump el sacrificio de sus soldados en Afganistán

Italia, Dinamarca y Alemania rindieron tributo este sábado al sacrificio de sus soldados en Afganistán, en respuesta a controvertidos comentarios de Donald Trump sobre el empeño de aliados de la OTAN.

«Rindamos homenaje a los 53 militares italianos caídos durante la misión en Afganistán. Y rindamos también homenaje a los 723 militares heridos», apuntó en la red X el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.

Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, señaló en X que, en relación con el papel de las tropas italianas, «no podemos ni queremos aceptar análisis superficiales y erróneos. De parte de quien sea».

En tanto, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, recordó el «pesado tributo» pagado por los soldados de ese país en Afganistán.

«Nuestro ejército estaba listo cuando nuestros aliados estadounidenses pidieron apoyo tras el atentado terrorista islamista de 2001», señaló Pistorius en un mensaje en el canal de su ministerio en WhatsApp.

Alemania, dijo, pagó «un pesado tributo por ese compromiso: 59 soldados y tres policías perdieron la vida en combates, atentados o accidentes».

El ministro agregó que «muchos heridos siguen sufriendo hoy las secuelas físicas y psicológicas de aquel período».

En tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de «insoportable» la visión del presidente estadounidense.

«Entiendo perfectamente que los veteranos daneses hayan declarado que no hay palabras que puedan describir hasta qué punto eso es doloroso», escribió la dirigente en Facebook.

«Es insoportable que el presidente estadounidense cuestione el compromiso de los soldados aliados en Afganistán», agregó.

En una entrevista concedida el jueves, Trump criticó al papel de países de la OTAN durante los 20 años del conflicto en Afganistán.

La versión de Trump, para quien los aliados se mantenían lejos de la línea de frente, causó indignación en capitales europeas, y el primer ministro británico dijo que las declaraciones eran «insultantes».

