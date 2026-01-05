Italia, EEUU y España lideran las más de 33,4 millones de peregrinaciones del Jubileo 2025

3 minutos

Ciudad del Vaticano, 5 ene (EFE).- Italianos, estadounidenses y españoles lideran la lista de peregrinos que han acudido a Roma con motivo del Jubileo, el evento católico que se celebra cada 25 años y que concluirá este martes con un total de 33.475.369 fieles participantes a lo largo de todo el Año Santo, informó este lunes el Vaticano.

«Iniciado con el papa Francisco, el Jubileo concluye con el papa León XIV. Este relevo permite vislumbrar hasta qué punto ha sido compleja la maquinaria organizativa», afirmó en una rueda de prensa monseñor Rino Fisichella, organizador de esta celebración por parte del Vaticano.

De las más de 33,4 millones de personas que han peregrinado a la Santa Sede durante 2025, el 36,34 % proviene de Italia, el 12,57 % de Estados Unidos y el 6,23 % de España.

Le siguen Brasil (4,67 %), Polonia (3,69 %), Alemania (3,16 %), Reino Unido (2,81 %), China (2,79 %), México (2,37 %) o Francia (2,31 %).

Mientras que por continentes, la mayoría procedían de Europa, un 62,63 %, seguido de Norteamérica (16,54 %), Sudamérica (9,44 %), Asia (7,69 %), Oceanía (1,14 %), América Central y Caribe (1,04 %), África (0,95 %) y Medio Oriente (0,46 %).

El número de peregrinos ha superado la previsión inicial del Año Santo, que se estimaba en 31,7 millones de personas.

«El mundo entero ha llegado a Roma. Peregrinos procedentes de nada menos que 185 países han acudido a la ciudad. Roma ha estado bajo los focos de la prensa internacional durante un año entero, superando con éxito su desafío», celebró Fisichella.

Y dedicó unos minutos a la posible celebración de un año jubilar extraordinario en 2033: «No quiero echar agua al fuego, pero por el momento, lo que se dice en la bula de convocatoria no es que vaya a haber un jubileo en el 2033, sino que está escrito que lo que hemos celebrado es propedéutico (preparatorio) para el 2033».

«Por lo tanto, que haya un jubileo requiere una decisión propia del Santo Padre», subrayó, al añadir que «ciertamente el 2033 será un año particularmente significativo para la Iglesia Católica, porque se cumplirán los 2000 años de la redención, muerte y resurrección de Jesús».

En la presentación de los datos del Jubileo, que concluirá este martes con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, también estuvieron presentes el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el presidente de la región de Lazio, Francesco Rocca.

Mantovano, que al comienzo de su intervención confesó «cierta dificultad» para realizar un balance del Jubileo tras el fallecimiento de seis jóvenes italianos de 16 y 17 en el incendio de un bar de Crans Montana (Suiza), sostuvo que «más allá de las cifrás», la celebración representa «un método cívico de compartir el trabajo, a pesar de las diferentes orientaciones políticas de las distintas instituciones».

Por su parte, Gualtieri recalcó que «la alegría, la fe y la esperanza» que trajeron los peregrinos «impactaron positivamente y tocaron el corazón de los romanos, quienes dieron una cálida bienvenida, incluso cuando su número era realmente impresionante». EFE

cee/sam/fpa

(foto)(vídeo)(audio)