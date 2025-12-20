Italia: El Supremo confirma que el Estado debe devolver mil millones de euros a TIM

Roma, 20 dic (EFE).- El Estado italiano deberá indemnizar con aproximadamente mil millones de euros a Telecom Italia (TIM), después de que el Tribunal Supremo confirmara una sentencia de la Corte de Apelación de Roma, poniendo así fin a décadas de litigios judiciales, según anunció este sábado el gigante de las telecomunicaciones.

«TIM comunica que ha recibido hoy notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la devolución del canon concesional exigido para 1998, poniendo así fin a un litigio que ha durado más de 20 años», indicó la compañía en un comunicado.

El fallo del Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de TIM en un proceso relativo al reembolso del canon de concesión que la empresa había pagado en 1998, el año siguiente a la liberalización del sector, y solicitado por parte de la firma.

En concreto, la sentencia rechaza el recurso presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros y confirma de manera definitiva la decisión previamente tomada por el Tribunal de Apelación de Roma en abril de 2024.

«La suma adeudada es equivalente al canon original, que ascendía a poco más de 500 millones de euros, más la revalorización y los intereses devengados, lo que eleva el total a poco más de 1.000 millones de euros», concluyó el comunicado de TIM. EFE

