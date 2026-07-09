Italia activa alerta roja por calor en Florencia y combate incendios en Piamonte y Cerdeña

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Roma, 9 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Italia ha activado este jueves la alerta roja por calor extremo en Florencia (centro), mientras que los bomberos combaten dos oleadas de incendios forestales para proteger caseríos en la región de Piamonte (norte) y zonas agrícolas de la isla de Cerdeña (oeste).

Según informó el Ayuntamiento de Florencia, este frente de calor mantendrá bajo temperaturas extremas a la región de la Toscana al menos hasta el próximo sábado, con máximas de hasta 36 grados durante tres días seguidos y con valores mínimos nocturnos que no bajarán de los 24 grados.

Las autoridades sanitarias recordaron que el nivel 3 de alerta (código rojo) indica una situación de riesgo para la salud generalizada que no solo afecta a los colectivos vulnerables, sino también a la población sana y activa.

Además del aviso en Florencia, el mapa de emergencias de este jueves mantiene en alerta naranja a las ciudades de Perugia y Pescara (centro), además de Turín (norte).

Incendios en Piamonte y Cerdeña

El Cuerpo Nacional de Bomberos de Italia informó en su cuenta oficial de la red social X de que la situación más crítica en el norte del país se concentra en los valles de la región de Piamonte, donde brigadas de tierra y los equipos de voluntarios intentan frenar el avance de las llamas.

Según los últimos partes de los equipos de extinción, el fuego avanza en frentes de interfaz que amenazan directamente a núcleos habitados y viviendas rurales de las provincias de Vercelli y Verbano-Cusio-Ossola, llegando a situarse a apenas 200 metros de algunas zonas residenciales.

Los bomberos también concentran sus esfuerzos en proteger de forma directa varios refugios de alta montaña y en contener el daño ecológico en dos importantes áreas protegidas de la región: el Parque de la Valsesia y el Parque Nacional de Val Grande, este último muy cerca de la frontera con Suiza.

De forma simultánea, las altas temperaturas y vientos de más de 30 kilómetros por hora mantienen un escenario complejo en la isla de Cerdeña, aunque en este territorio los fuegos se concentran en áreas rústicas y no amenazan cascos urbanos.

El Cuerpo Forestal sardo mantiene desplegadas a sus brigadas de tierra con el soporte de helicópteros pesados para controlar las llamas en zonas forestales de Carbonia y Fonni, en el entorno del estanque de Platamona (norte) y en Elmas, una localidad colindante con el aeropuerto de la capital isleña, Cagliari. EFE

mla/sam/crf