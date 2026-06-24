Italia anuncia la liberación de tres activistas de la flotilla para Gaza en Libia

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Tres activistas italianos del movimiento responsable de las flotillas para Gaza, uno de ellos de doble nacionalidad uruguaya, fueron liberados tras un mes de detención en Libia, anunció este miércoles el gobierno de Italia.

«Estoy feliz de poder anunciar la liberación de Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, los dos militantes italianos de la flotilla, que estuvieron detenidos un mes en Libia», publicó en la red social X el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.

Agregó que también fue entregado al Consulado italiano en Bengasi Matías Álvarez Rodríguez, un uruguayo con nacionalidad de ese país europeo.

«Ellos finalmente regresarán mañana a Italia», celebró el ministro.

Los tres fueron parte de un grupo de 230 activistas de todo el mundo que, en su caso, participaron en una caravana terrestre para llevar medicamentos, casas móviles y otros suministros al devastado territorio palestino, indicó el movimiento Global Sumud Flotilla.

Esa organización es responsable de las flotillas de barcos que han intentado llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, devastada por la guerra de Israel contra el movimiento islamista Hamás.

Las fuerzas israelíes interceptaron en mayo cerca de 430 activistas de la flotilla en aguas internacionales.

Los italianos y el uruguayo, que hacían el recorrido por tierra acompañados de 10 personas, fueron detenidos cerca de Sirte, en el norte de Libia, según el Global Sumud Flotilla.

El grupo reclamó que los voluntarios fueron sometidos a «detención arbitraria, incomunicación y presión psicológica sostenida».

El colectivo agregó en X que recibió la confirmación de que todos iban a ser liberados «después de 30 días de detención ilegal en Libia».

Un cuarto activista, el tunecino Achraf Khoja, llegó a Túnez junto a los italianos, mientras que los otros seis «deberán ser liberados en las próximas 24 horas», según el movimiento.

bur/tmt/mas/arm