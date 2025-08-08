Italia aprueba 597 millones de euros en ayudas para la compra de vehículos eléctricos

2 minutos

Roma, 8 ago (EFE).- El Gobierno italiano ha aprobado este viernes un paquete de incentivos por un valor de 597 millones de euros para fomentar la compra de vehículos eléctricos por parte de familias y microempresas, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas.

La medida, financiada con fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), está dirigida a las ciudades con más de 50.000 habitantes y sus respectivas áreas metropolitanas, según informó este viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética.

Las ayudas están destinadas a particulares que adquieran coches eléctricos (categoría M1) y a microempresas que compren vehículos comerciales eléctricos (categorías N1 y N2).

Para acceder a la subvención, los beneficiarios deberán desguazar previamente un vehículo con motor térmico de hasta categoría Euro 5.

En el caso de los ciudadanos particulares, los incentivos oscilarán entre 9.000 y 11.000 euros, en función del nivel de renta, mientras que las microempresas podrán recibir hasta 20.000 euros por vehículo, con un tope del 30 % del precio de compra.

El ministro de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto, subrayó que el plan ha sido diseñado para apoyar especialmente a quienes tienen ingresos bajos y a las microempresas, con el fin de garantizar que la transición sea «sostenible también desde el punto de vista social».

«Con este nuevo esquema de incentivos queremos acelerar la transición también en el sector de la movilidad privada y comercial, apoyando concretamente a los ciudadanos y pequeñas empresas en los contextos urbanos más expuestos a la contaminación», destacó Pichetto.

Las solicitudes se gestionarán a través de una plataforma informática específica, y el incentivo se aplicará directamente como un descuento en el momento de la compra del vehículo. EFE

csv/lab