Italia aprueba una polémica enmienda sobre la pertenencia al Estado de las reservas de oro

Roma, 27 nov (EFE).- El Senado italiano ha aprobado una enmienda a la ley de presupuestos de 2026 que establece que las reservas de oro gestionadas por el Banco de Italia «pertenecen al Estado en nombre del pueblo italiano», una medida criticada por la oposición por el riesgo de abrir un conflicto con el Banco Central Europeo (BCE).

La enmienda subraya un principio que ya había generado discusiones en el pasado: las reservas de oro, aunque estén incluidas en el balance del Banco de Italia como activos de la entidad, son patrimonio del Estado.

La propuesta fue presentada por Lucio Malan, líder del grupo parlamentario de Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, y fue aprobada durante la discusión en el Senado del proyecto de ley de presupuestos.

El Banco de Italia es actualmente el cuarto mayor poseedor de reservas de oro en el mundo, después de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Bundesbank alemán y el Fondo Monetario Internacional.

La institución posee 2.452 toneladas de oro, compuesto principalmente por lingotes (95.493) y, en menor medida, por monedas, según la información publicada en su web.

Para la oposición, la enmienda es «inútil en el plano económico» y podría vulnerar los tratados europeos.

El jefe del grupo del Partido Demócrata (PD) en el Senado, Francesco Boccia, aseguró este jueves que la medida «abre un conflicto institucional con el BCE, listo para rechazarla porque mina la independencia del banco central».

En la misma línea, el responsable de Economía del PD, Antonio Misiani, calificó la iniciativa de «reaparición de una vieja banderilla ideológica» de la derecha y sostuvo que es «técnicamente insostenible», ya que «violaría los tratados europeos y abriría un contencioso con el BCE».

Los tratados de la Unión Europea establecen que la gestión de las reservas de los bancos centrales debe ser autónoma y ligada al funcionamiento del euro y a la política monetaria, competencias exclusivas de la Unión.

Aunque se trata oficialmente de una mera aclaración legal, el BCE dijo no haber sido consultado sobre la iniciativa y no comentó sobre la resolución, informaron medios italianos.

La propiedad de las reservas de oro del Banco de Italia ha sido objeto de debate durante las últimas dos décadas, con propuestas ocasionales para vender parte del oro con el fin de reducir la deuda pública o financiar medidas fiscales.

No obstante, Malan ha negado que exista un plan para vender las reservas de oro de manera inmediata y ha insistido en que «es importante establecer quién es el propietario de esas reservas: el pueblo italiano, a través del Estado».

En 2019, el entonces ministro de Economía, Giovanni Tria, afirmó que «nadie puede disponer de las reservas de oro» del país, excepto el Banco de Italia, después de que Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y actual viceprimer ministro del Gobierno de Giorgia Meloni, propusiera recurrir a ellas en caso de necesidad. EFE

