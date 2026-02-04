Italia asegura que ICE se dedicará al análisis y no será operativa en JJ.OO. de Milán

Roma, 4 feb (EFE).- El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, aseguró este miércoles que los efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense presentes en Milán (norte) para los Juegos Olímpicos se limitarán a tareas de análisis y no serán operativos en el terreno.

«No veremos nada en territorio nacional que se corresponda con lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses. La preocupación que ha inspirado la polémica de los últimos días, que esta información me permite disipar definitivamente, es, por tanto, completamente infundada», reiteró Piantedosi, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados sobre el tema.

Y agregó que «durante los Juegos de Milán-Cortina, los miembros de esta agencia se dedicarán exclusivamente al análisis y al intercambio de información con las autoridades italianas. Al fin y al cabo, esto es lo que llevan haciendo años en más de 50 países, incluida Italia, sin que nadie se haya escandalizado jamás».

Asimismo aseveró que «ICE no puede, ni podrá, llevar a cabo nunca actividades policiales operativas en nuestro territorio nacional. De hecho, la seguridad y el orden públicos están garantizados exclusivamente por nuestras fuerzas policiales. Y este principio no se contradice con las fructíferas colaboraciones de investigación que suelen activarse a nivel internacional en tales circunstancias».

La presencia de los agentes de ICE, que en Estados Unidos se ocupan de la detención de migrantes, provocó las protestas de la oposición italiana y varias asociaciones que convocaron una manifestación en Milán.

Ante la protesta por su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina, el Gobierno italiano mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Roma, Tilman J. Fertitta, y después aclaró que solo llegarán analistas del brazo investigativo de ICE y no su «brazo operativo».

Además, ya avanzaron que estos miembros «trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas» y no en territorio italiano. EFE

