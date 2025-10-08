Italia avisa de «fortísimo aumento» del antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023

Roma, 8 oct (EFE).- Italia ha registrado hasta 733 actos de antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023, una cifra que representa un «fortísimo aumento respecto al periodo anterior» a la guerra en Gaza, informó este miércoles el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi.

Desde el 7 de octubre de 2023 – cuando el grupo islamista palestino Hamás atacó Israel y mató a más de 1.200 personas y secuestró a otras 251, lo que desencadenó la actual guerra en Gaza-, hasta hoy el Observatorio para la Seguridad contra los Actos Discriminatorios (dependiente del Ministerio del Interior), ha registrado 733 casos de antisemitismo (…), lo que supone un fortísimo aumento respecto al periodo anterior al conflicto», precisó Piantedosi durante una intervención en la Cámara de Diputados italiana.

El ministro subrayó que se han reforzado «todos los dispositivos de observación y control relativos a los objetivos sensibles vinculados con el Estado de Israel».

«También se ha incrementado la colaboración y el intercambio de información y se ha incrementado la colaboración y el intercambio de información con las organizaciones y las instituciones judías, para «garantizar una vigilancia constante de los factores de riesgo y de los posibles objetivos en todo el territorio nacional», agregó Piantedosi. EFE

