Italia califica de «gravísima e inaceptable» la violación rusa del espacio aéreo polaco

Roma, 10 sep (EFE).- La violación rusa del espacio aéreo de Polonia es «un hecho gravísimo e inaceptable, que atenta contra la seguridad de toda la zona euroatlántica», aseguró este miércoles el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

«Condeno firmemente la violación del territorio polaco por parte de drones rusos: un acto gravísimo e inaceptable que atenta contra la seguridad de toda la zona euroatlántica», escribió Tajani en las redes sociales.

Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que durante un ataque ruso a Ucrania decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a sus defensas a neutralizar a algunos de ellos.

«Italia expresa su plena solidaridad con Polonia, país amigo y aliado, y reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Cualquier provocación debe ser rechazada firme y unánimemente por Europa», añadió.

Polonia consideró este miércoles que la violación de Rusia de su espacio aéreo constituyó un acto de agresión y en el operativo desplegado contra los drones rusos, que duró toda la madrugada y ya ha concluido, recibió un apoyo unánime de sus aliados.

Rusia empleó en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. Contra territorio polaco, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia. EFE

