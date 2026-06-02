Italia celebra los 80 años de la República con llamamientos a la paz

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Roma, 2 jun (EFE).- Italia celebró este martes el 80 aniversario de la instauración de la República con el gran desfile militar en la avenida de los Foros Imperiales de Roma, que contó con la presencia de todas las autoridades del país y donde se recordó «el acto de libertad» al que fueron llamados los italianos y por primera vez las mujeres, y se realizaron llamamientos para conseguir la paz.

Como ya es habitual desde que se reintrodujera en 2001, en la avenida de los Foros Imperiales desfilaron unidades de todas las fuerzas del orden, militares y otros cuerpos, así como numerosos alcaldes y las llamadas ‘Frecce Tricolori’, los cazas de la Aeronáutica militar que dibujaron la bandera italiana a su paso por al Altar de la Patria, en la plaza Venecia.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, llegó al Altar de la Patria para depositar una corona de flores ante el monumento al soldado desconocido a bordo del histórico Lancia Flaminia descapotable acompañado por el ministro de Defensa, Guido Grosetto.

Tras la llegada del presidente Mattarella a la tribuna, junto a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ignazio La Russa y Lorenzo Fontana, y la primera ministra Giorgia Meloni, y el desfile de alcaldes, el tenor Andrea Bocelli interpretó el himno nacional, acompañado por una banda militar.

Italia celebra hoy la instauración de la República en 1946 por un referéndum que abolió la monarquía y en las que fueron también las primeras elecciones en las que votaron las mujeres.

Tras este resultado, el rey Umberto II, junto a su joven heredero Víctor Manuel, emprendió el 13 de junio de 1946 el camino del exilio hacia Cascais, en Portugal, pasando por España.

«Han transcurrido ochenta años desde aquel 2 de junio de 1946, que marcó la consecución, por parte de los italianos, de un acto de libertad sin precedentes», escribió el presidente de la República, Sergio Mattarella, en su mensaje al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, con motivo de esta efeméride.

Y agregó: «las dificultades y los riesgos que hoy afectan a nuestra seguridad y bienestar deben afrontarse con determinación. No puede haber verdadera paz mientras persistan focos de amenaza, ni verdadero bienestar si incluso una parte de la humanidad se ve obligada a vivir en la precariedad».

«Italia, junto con Europa, está comprometida con la recuperación del valor de las normas en la vida de la comunidad internacional, con la superación de una fase de conflicto permanente y con la construcción de una nueva seguridad efectiva para todos los pueblos», escribió el jefe de Estado.

Por su parte, Meloni compartió su mensaje en redes sociales, en el que señaló que «este aniversario no es solo una fecha histórica, sino que también narra la historia del camino que los italianos hemos construido juntos: historias de sacrificio, valentía, unidad, solidaridad y compromiso, generación tras generación. Porque son sin duda las grandes historias, pero también —y quizás sobre todo— las pequeñas decisiones cotidianas las que han hecho de Italia la nación extraordinaria que es hoy».

Mientras que el ministro de Defensa señaló que «en este momento histórico que vive el mundo, marcado por luces y sombras, las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas de la República reafirman su vocación de contribuir a la construcción de la paz y la seguridad mundiales, esenciales para el crecimiento y la protección de los valores fundamentales de nuestra comunidad». EFE

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