Italia cerró 2025 sin sismos de magnitud 5,0 pese a más de 15.700 eventos registrados

Roma, 14 ene (EFE).- Italia cerró 2025 sin registrar terremotos de magnitud 5,0 o superior, pese a contabilizar 15.759 eventos sísmicos a lo largo del año -unos 43 diarios-, lo que confirma una actividad estable respecto a los últimos años, según el balance anual del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

La cifra es ligeramente inferior a la de 2024 y se mantiene en línea con los registros desde 2019, tras el fuerte repunte de 2016 y 2017 provocado por la gran secuencia sísmica del centro del país iniciada con el terremoto de Amatrice.

Los expertos señalan que, aunque esa secuencia sigue contribuyendo de forma relevante a la sismicidad nacional, el número de eventos y, sobre todo, su magnitud han disminuido progresivamente.

El terremoto más fuerte de 2025, de magnitud 4,8, se produjo el 14 de marzo frente a la costa de la provincia de Foggia (sur), en el mar Adriático, dentro de una secuencia activa en el área del Gargano, según los daros del INGV.

En total, 2025 registró 21 terremotos de magnitud entre 4,0 y 4,9, sin que se produjeran seísmos iguales o superiores a magnitud 5,0 en Italia ni en las zonas limítrofes.

Según el informe, algo más del 10 % de los eventos tuvo una magnitud igual o superior a 2,0, mientras que la mayoría fueron seísmos de baja intensidad.

Sicilia (sur) fue la región con mayor número de terremotos de magnitud relevante, mientras que Cerdeña (oeste) volvió a ser la comunidad con menor actividad sísmica.

El balance anual subraya además la persistencia de la actividad en áreas concretas del sur del país, como los Campi Flegrei, en el entorno de Nápoles, donde continuó la crisis bradisísmica (fenómeno volcánico lento de deformación del terreno), así como en el mar Tirreno meridional.

Sismos en enero de 2026

El inicio de 2026 ha estado marcado por varios terremotos perceptibles en distintas zonas de Italia.

El más intenso se produjo el pasado sábado 10 de enero, con una magnitud 5,1, en el mar Jónico frente a la costa de Reggio Calabria (sur), a unos 65 kilómetros de profundidad, según el INGV.

El temblor, que fue sentido en Calabria y en la vecina Sicilia sin causar daños, superó la magnitud máxima registrada en todo 2025 (4,8), lo que marca un contraste con la estabilidad del año anterior.

El 13 de enero, dos terremotos consecutivos de magnitudes 4,3 y 4,1 sacudieron la provincia de Ravenna (norte), y fueron percibidos en buena parte del norte del país, en particular en la región de Romaña y el área de Bolonia, así como en zonas del centro de Italia, según los datos del instituto, sin consecuencias graves.

También en enero se registró una sacudida de magnitud 3,4 en el Valle de Aosta (norte), con epicentro cerca de La Thuile, en los Alpes, dentro de la actividad sísmica habitual de un país situado en una de las zonas tectónicas más activas del Mediterráneo. EFE

