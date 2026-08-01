Italia comienza los controles a viajeros procedentes de España tras suspender el Schengen

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Roma, 1 ago (EFE).- Italia comenzó este sábado a aplicar en aeropuertos y puertos marítimos los controles aleatorios a viajeros procedentes de España, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de suspender temporalmente el Acuerdo Schengen por la crisis migratoria de Ceuta.

En el aeropuerto romano de Fiumicino, con una media de 55 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, EFE constató la entrada en vigor de estos controles coincidiendo con la llegada de aviones comerciales procedentes de ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga.

Agentes de la Policía del Estado de Italia han requerido a pasajeros procedentes de España, tanto comunitarios como extracomunitarios, sus documentos de identidad o pasaportes a la salida de los aviones para verificar la nacionalidad: un viajero español confirmó a EFE que en su caso le pidieron dos veces el documento en el «finger» que conecta la nave con la terminal.

Los agentes italianos también realizaban peticiones de documentación más selectivas antes de la salida del aeropuerto, es decir en la zona pública donde se suele esperar a los viajeros tras la recogida de equipajes.

Algunos de estos viajeros comentaron a EFE que la petición de documentación provocó algún pequeño colapso a la salida de los aviones, si bien algunos de ellos se mostraban de acuerdo con la medida.

La decisión del Gobierno italiano derivada de la crisis migratoria de Ceuta y adoptada con el argumento de «proteger la seguridad nacional» consiste en controles selectivos a ciudadanos de terceros países procedentes de España para garantizar que poseen la documentación adecuada para viajar dentro del espacio Schengen.

Solo en caso de anomalías o sospechas los pasajeros «serán sometidos a controles adicionales», según informan medios italianos.

La suspensión del acuerdo Schengen con España es temporal y se prevé que se mantenga durante el mes de agosto, en plena campaña turística de verano: de hecho la propia primera ministra italiana, Giorgia Meloni dijo ayer que se prestará «especial atención» para que estos controles no impacten en los flujos turísticos.

Y la líder ultraderechista italiana volvió este sábado a referirse a la crisis migratoria de Ceuta para reclamar «la urgencia de una respuesta europea a la inmigración irregular», en un mensaje en la red social X.

Meloni ha impulsado hoy junto a su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, una carta firmada por otros 22 países europeos para pedir a la cúpula de Unión Europea una reunión de los ministros de Interior de cara a coordinar el refuerzo de las fronteras exteriores.

«Esta es una señal importante: la postura que Italia ha defendido durante mucho tiempo es compartida ahora por un número creciente de naciones europeas. La defensa de las fronteras exteriores de la Unión no es interés de una sola nación. Es una responsabilidad compartida de Europa», señala Meloni en su mensaje.

La frontera entre Marruecos y Ceuta, ciudad autónoma española en el norte de África, ha recuperado la normalidad tras una crisis sin precedentes que estalló el pasado jueves, cuando más de 60.000 migrantes entraron de forma irregular en este enclave español en un episodio que además se ha saldado con al menos 67 muertos. EFE

sam/av

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