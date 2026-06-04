Italia condena el «asesinato» de un casco azul serbio en Líbano y pide proteger misión ONU

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Roma, 4 jun (EFE).- El Gobierno de Italia ha condenado enérgicamente este jueves el «asesinato» de un soldado serbio de la misión de paz de la ONU (FINUL) en el sur del Líbano, así como las heridas sufridas por otros militares del contingente, y pidió garantizar la seguridad del personal de la ONU.

«Italia expresa sus condolencias a la familia de la víctima, a las autoridades y al pueblo serbio, y desea una pronta recuperación a los heridos», se lee en un comunicado difundido este jueves por la oficina de prensa del Ejecutivo.

Además del fallecido, dos soldados españoles resultaron heridos leves con contusiones por disparos de mortero contra su posición, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa español.

El Gobierno italiano subrayó asimismo la responsabilidad «de todas las partes implicadas» de garantizar la seguridad del personal de Naciones Unidas, «cuyo contingente no debe ser objeto en modo alguno de ataques ni de restricciones a su libertad de movimiento».

«Italia acoge con satisfacción el anuncio del renovado alto el fuego entre Israel y el Líbano, y espera una conclusión duradera de las hostilidades mediante el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos, incluido el cese de toda actividad militar por parte de Hizbulá», se añade en la nota.

Por último, el Ejecutivo confirmó su apoyo «a la soberanía y la integridad territorial del Líbano» y reafirmó su compromiso con la paz y la estabilidad en la región. EFE

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