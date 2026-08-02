Italia confirma la muerte de siete connacionales en el accidente de una avioneta en Perú

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(Actualiza con mensaje de condolencia de Giorgia Meloni)

Roma, 2 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó este domingo la muerte de siete connacionales en el accidente de una avioneta que se estrelló en Perú cuando sobrevolaba las famosas Líneas de Nazca y en el que también han fallecido dos españoles, dos alemanes y dos peruanos.

«La Embajada de Italia en Lima se ha puesto en contacto con las autoridades peruanas, confirmando el fallecimiento de los pasajeros. Las familias de los ciudadanos italianos han sido notificadas en Italia», indica en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

Su titular, Antonio Tajani, se mantiene en contacto con la Embajada de Italia en Lima, que ha enviado personal al lugar del accidente, cuyas causas se están investigando por parte de las autoridades peruanas.

Según publican medios italianos, los fallecidos de este país eran miembros de dos familias amigas de la ciudad de Monza (norte) que viajaban juntas con frecuencia.

Ante el trágico suceso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha publicado un mensaje de condolencia en la red social X: «En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor», señala.

El accidente se produjo en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Todos los ocupantes de la nave fallecieron: los once turistas de Italia, España y Alemania y los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana. EFE

sam/av