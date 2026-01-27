Italia confirma que ICE irá a Juegos Olímpicos con analistas y no con «su brazo operativo»

Roma, 27 ene (EFE).- El Ministerio del Interior de Italia aclaró este martes que la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 se limitará a su «organismo investigativo» y no contará con personal de su «brazo operativo».

Tras una reunión entre el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador estadounidense en Italia, Tilman J. Fertitta, el Gobierno italiano aclaró que la participación estadounidense se limitará a la Homeland Security Investigation (HSI), el «organismo investigativo del ICE».

«Cabe reiterar que los investigadores de la HSI no estarán representados por personal operativo como el dedicado a los controles migratorios en territorio estadounidense, sino por referentes especializados exclusivamente en investigaciones», explicó el ministerio en un comunicado.

Los analistas de la HSI «trabajarán exclusivamente en el interior de sus sedes diplomáticas y no sobre el territorio», para lo cual EE. UU. instalará una sala operativa en su consulado en Milán.

El Ejecutivo recalcó que estos agentes carecen de «cualquier atribución» en suelo italiano y que su labor principal será la consulta de sus propias bases de datos.

Interior recordó asimismo que la HSI está presente en más de 50 naciones, incluida Italia desde hace años, y que sus agentes «no realizan servicios de control de la inmigración en países extranjeros».

La presencia de miembros del ICE ha suscitado preocupación en Italia, en un contexto marcado por las recientes redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el asesinato de Alex Pretti por disparos de agentes de este cuerpo.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue más allá al calificar al ICE como una «milicia que mata», y desde el Partido Demócrata (PD), principal fuerza de oposición, se ha denunciado que la presencia de estos agentes contradice el espíritu olímpico de inclusión.

En este sentido, el Ejecutivo italiano quiso zanjar la polémica y aseguró que «todas las operaciones de seguridad sobre el territorio permanecen bajo la exclusiva responsabilidad y dirección de las autoridades italianas».

En paralelo, el Comité Nacional para el Orden y la Seguridad Pública definió este martes el plan de protección para la cita olímpica, que contempla el despliegue de 6.000 agentes y sistemas de vigilancia avanzada.

«El dispositivo prevé el uso de sistemas de vigilancia avanzados, entre los que se incluyen drones y dispositivos de vigilancia aérea, para apoyar las actividades de prevención y control del territorio», concretó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Asimismo, confirmaron que se prestará especial atención a la protección del orden público, a la seguridad de las infraestructuras y a la gestión de los flujos, así como a los aspectos de prevención, también en el ámbito tecnológico. EFE

