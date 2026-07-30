Italia considera suspender el acuerdo de Schengen con España por la situación en Ceuta

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Roma, 30 jul (EFE).- El Gobierno italiano está considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España tras lo que ocurrido en Ceuta, según informaron este jueves fuentes del Ejecutivo.

La postura favorable a esta medida fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó su firme apoyo al trabajo que viene realizando el titular del Interior, Matteo Piantedosi.

«Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional», manifestó Tajani a través de una publicación en X.

El jefe de la diplomacia italiana vinculó directamente esta posible decisión a las medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo español en materia de regularización, un proceso que equiparó erróneamente a la concesión de la ciudadanía española.

«Las imágenes procedentes de Ceuta muestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes ilegales es profundamente errónea y fomenta la trata de personas», añadió Tajani, a pesar de que la regularización actualmente en marcha en España no contempla la concesión de la ciudadanía.

La eventual suspensión de las garantías de libre circulación del Tratado de Schengen —un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior— supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España.

Hasta el momento, el Ministerio de Exteriores no ha precisado cuándo se formalizará la petición ante las autoridades de la Unión Europea ni los plazos en los que se aplicarían las posibles restricciones. EFE

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