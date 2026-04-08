Italia convoca al embajador de Israel por disparos a un vehículo de la ONU en el Líbano

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Roma, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha convocado al embajador de Israel en Roma, Jonathan Peled, para aclarar el incidente de este miércoles en el que un vehículo militar italiano de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) resultó dañado por disparos israelíes.

«Acabo de dar instrucciones para que el Ministerio de Asuntos Exteriores convoque al embajador de Israel en Italia con el fin de aclarar lo ocurrido hoy en el Líbano. No se toca a los militares italianos», anunció el ministro, Antonio Tajani, a través de su cuenta en X.

Durante una comparecencia previa en el Parlamento, el titular de Exteriores explicó que el suceso se produjo cuando una columna de la ONU que trasladaba personal hacia Beirut para su repatriación fue bloqueada e interceptada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que «disparos de advertencia» israelíes dañaron un vehículo del contingente, aunque no se registraron heridos.

No obstante, el incidente obligó a la columna a regresar a su base sin poder completar su misión.

Tajani reiteró que la seguridad de los más de 1.000 militares italianos desplegados en la región es la «prioridad absoluta» y subrayó que Italia será «inflexible» ante cualquier tipo de ataque o intimidación contra los cascos azules. EFE

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