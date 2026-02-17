Italia convoca al embajador iraní por ofensas de un diputado al presidente de la República

Roma, 17 feb (EFE).- El vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció este martes la convocatoria del embajador iraní en Roma para expresar su «firme condena» después de que un diputado del Parlamento de Teherán rasgase una imagen del presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.

«En Teherán, un diputado iraní ha desgarrado una imagen del Presidente de la República Sergio Mattarella durante la sesión inaugural del Parlamento», explicó Tajani en su cuenta de X.

En un vídeo recogido por los medios locales, se aprecia a un parlamentario en la cámara de Teherán arrancando una hoja con la fotografía de Mattarella para después rasgarla.

Ante estos hechos, Tajani ha dispuesto que el representante diplomático de Irán comparezca en el Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladarle oficialmente su «firme condena» por lo ocurrido.

El jefe de la diplomacia italiana trasladó también toda su solidaridad al jefe del Estado por lo que calificó como un «grave episodio hacia su persona». EFE

