Italia defiende ante la UE que sus controles fronterizos no son una medida contra España

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Roma, 4 ago (EFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, defendió este martes que la decisión de reintroducir temporalmente los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España tras lo ocurrido en Ceuta no es una medida dirigida contra el país ni contra ningún otro socio europeo, sino que busca «proteger la seguridad nacional».

Durante su intervención al inicio de la reunión informal de la UE para tratar la situación en el enclave español, Piantedosi también expresó «la solidaridad de Italia con el Gobierno español», según aseguró el Ministerio del Interior de Italia.

Los ministros de Interior de los Veintisiete mantienen este martes una reunión informal para tratar la situación en el enclave español, fronterizo con Marruecos, después de que varios Estados miembros criticaran a España cuando estalló la crisis, por diferencias en el modelo de gestión del reto migratorio.

Sobre los controles que ha introducido Italia a los pasajeros que llegan de España, explicó que «se trata de una decisión de precaución y organización, destinada a proteger la seguridad nacional y la estabilidad de todo el sistema europeo de control de fronteras en un momento de gran presión, como ha ocurrido en tantos otros casos».

Recordó que «es una herramienta prevista por el Código de Fronteras Schengen, que muchos Estados miembros, incluida la propia España, han utilizado repetidamente en los últimos años».

Y quiso subrayar que «no se trata de una medida excepcional ni de una elección inusual, sino más bien de un instrumento reglamentario estándar al que recurren los Estados cuando resulta necesario gestionar situaciones particularmente complejas».

«Italia no recibió la solidaridad necesaria» en 2023, alega

Piantedosi agregó que «Italia comprende perfectamente la presión que España está sufriendo hoy» tras experiencias como la ocurrida en 2023, especialmente en la isla de Lampedusa, cuando miles de personas llegaron en tan solo unos meses.

«Llevábamos apenas unos meses en el gobierno y tuvimos que afrontar esas emergencias con herramientas nuevas que aún no se habían inventado. Y permítanme decir con franqueza que, en aquella ocasión, Italia no recibió la solidaridad necesaria y esperada», lamentó.

El titular de Interior instó entonces a la UE a no seguir «persiguiendo emergencias dentro de nuestras fronteras» sino a actuar «como un bloque unido, compacto y cohesionado para detener las salidas en su origen y repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en territorio de la UE».

Agregó que «si un tercer país se niega a cooperar en la readmisión de sus ciudadanos, la Unión debe poder aplicar una condicionalidad estricta en todos los ámbitos, utilizando toda la influencia disponible» y puso el ejemplo de Marruecos, «que, a pesar de no cooperar en materia de repatriaciones, goza de importantes ventajas en sus relaciones comerciales con Europa».

«Ya no podemos permitirnos que la diplomacia económica se separe de la cooperación en materia de seguridad y migración», destacó.

Piantedosi propuso entonces en su reunión el modelo que Italia ha implementado en Albania con la creación de centros de repatriación.

«La tramitación de las solicitudes de asilo mediante procedimientos fronterizos acelerados y la repatriación directa a instalaciones gestionadas en terceros países seguros constituyen el elemento disuasorio más eficaz posible contra la trata de personas y los flujos migratorios irregulares», aseguró. EFE

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